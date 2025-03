Llevan a sus hijos a jugar al rugby y lo que deciden en el polideportivo cambia su futuro más inmediato: "Desde entonces..."

Esta historia comenzó como comienzan muchas: a la fuerza ahorcan. De tanto ir a dejar a los chiquillos para que desfoguen, ese gusanillo se contagió.

Igual saben Vds perfectamente de qué les hablo porque hacen lo mismo cada tarde y los fines de semana.

Estas madres llevaban a sus nenes a que jugaran al rugby y un día se dijeron: ¿nos animamos?

Alamy Stock Photo Rugby

Y desde entonces, cada tres meses, las Tigresas de Alcorcón, que así se llama este equipo de rugby de madres, se reúnen en un campeonato con otras mujeres mayores de 35 años cada noviembre, cada marzo y cada junio.

Y les toca otra vez este sábado, en el Polideportivo Santo Domingo, en Alcorcón. Habrá dos categorías: en desarrollo (sin placajes, solo se agarran, pero el viaje a los riñones es el mismo) y competición, con las jugadoras veteranas. 30 equipos se van a dar cita desde las 9.30 hasta las 18.30 del sábado en partidos de 10 minutos. Habrá tercer tiempo, cena, sorteo de premios (entre ellos seis meses gratis en un gimnasio) y besos, muchos besos.

Así que, cuando los chiquillos se pongan farrucos, sin bin, queridas, y esa noche sin cenar.

Pasadlo genial, hermosas rugbiers.

Un joven de Ourense se cabrea con su madre por el gesto que hace mientras le enseña a usar el móvil: "Llorando"

Las mamás suelen tener un papel protagonista en muchas de las historias que nos trae cada día María José Navarro. En este caso, era divertido lo que le sucedía a la mamá con su hijo. No te la pierdas.

¿Qué? ¿Ya se han descubierto hablando como sus madres? ¿Ya ha dicho eso de “como me quite la zapatilla te vas a ir a la cama caliente”? ¿O “Cómo vaya yo y lo encuentre sí que vas a llorar”?. ¿“Te has creído que esto es un hotel”?. “Ah, ¿que no lo quieres? Pues mira qué bien, que ya tenemos cena”.

Esto, que nos suena, se pega. Se contagia. Y el día menos pensado, un día que no estaba previsto, vas y lo sueltas. Se lo dices a tus hijos sin percatarte y de pronto caes en la cuenta de que ya eres una persona adulta, tirando a mayorcita.

Pero, ojo, que esto también funciona en otra dirección. Cuando eso mismo, o parecido, se lo dices a tus padres.

Javi Escu es un creador de contenido orensano. Y tiene una relación con su madre estupenda. Su madre ha estado durante un tiempo con problemas de movilidad y ha tenido que desplazarse en un carrito, pero ahora ya está mejor. Esta semana, la madre de Javi estaba intentando entenderse con el móvil. Y las instrucciones de Javi sonaban igual que cuando ella le enseñaba a su hijo a sumar.

En ese momento hay mucho más que una broma. Hay un hijo siendo casi el padre de su madre. Eso lo sabemos los que tenemos a los nuestros, mayores y con achaques. Cuesta, pero no queda otra. Al final eres tú el que decide, el que cuida, el que protege, el que trata de que nada malo les ocurra.

Es ley de vida. No es fácil, pero no queda otra. Ánimo con ello. Hay que devolver lo que se pueda con alegría…