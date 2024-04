La historia de superación de Luis Francisco, un estudiante envidiable a sus 80 años

Que no se trata de ser aplicado, que también. Se trata de no tener pereza nunca, que es de las cosas más difíciles para los seres humanos. Oigan, que sacarse una carrera ya cuesta, pero ya me dirán ustedes cuánto tesón y cuántas ganas hay que gastarse para haber acabado 10. Telecomunicaciones, Física, Filosofía y Letras, Dirección y Administración de Empresas. Se llama Luis Francisco Ponce de León y tiene 80 años.

Lo primero que estudió fue Física y después Ingeniería y después pensó: y por qué no sigo formándome. Pero si es que...¡hasta ha hecho Estudios Orientales!