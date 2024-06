Cristian Ventura, el camarero que triunfa en redes por su aparición en un anuncio del Betis

Vaya por delante nuestro homenaje a todos los camareros españoles porque, sin ellos, la vida sería mucho más aburrida. Oigan, no es nada fácil dominar la bandeja y conseguir que no se caigan todas esas botellas y platos y, encima, aguantar los humores de los clientes, que llevan prisa, o que no tienen ni paciencia ni un buen día.

Hay un camarero que se ha hecho muy popular en España gracias a un anuncio. Bueno, Cristian Ventura, que así se llama, ya lo era gracias a su perfil en redes, donde mostraba el protocolo hostelero del sur para servir como Dios manda un vino o una cerveza. Perfectamente vestido, impecable, peinado al agua y educadísimo. Y claro, tanto ha sido el éxito, que el Betis lo ha contratado para anunciar su último fichaje. En el vídeo, Cristian va atravesando Sevilla hasta que llega a la sede social del equipo con su porroncito de Cruzcampo para entregarle la camiseta a Perraud.