Condenado a prisión y 4 mil dólares de multa por lamer un helado en una tienda y devolverlo a la nevera

Propongan a un tonto un reto viral y verán lo que se consigue. Esta es la historia de un chico, digamos que con escaso cerebro, y obsesionado por las redes sociales.

D’Adrien Anderson tiene 24 años y vive en Port Arthur en Texas, Estados Unidos.

El muchacho, que debe tener bastante tiempo libre, fue incitado por otros internautas a un desafío viral... Se trataba de obtener muchos “me gusta” en Facebook.

¿En qué consistía la hazaña? Grabarse un vídeo en una heladería. Comprar un helado, lamerlo y colocar de nuevo el helado en el envase, en la nevera donde estaba.

La hazaña de D’Adrien fue registrada por las cámaras de seguridad de la heladería. Los dueños llamaron a la policía. Reponer todos los helados de la nevera, como medida de precaución, les costó 1500 dólares.

D'Adrien Anderson sentenced to 30 days in jail after video posted last year showed him licking a container of ice cream before returning it to the shelf at a Texas Walmart



