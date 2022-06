Luis del Val: “A Sánchez le queda nombrar un director general de Loterías que premie los números que le diga”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las ‘conquistas’ que está haciendo el Gobierno con las instituciones del Estado:

Audio





En tiempos de la Dictadura que viví, se comentaba que Franco podía hacer lo que quisiera, pero no podía señalar cuál iba a ser el primer premio de la Lotería Nacional. Bueno, pues igual Pedro Sánchez se inventa un decreto por el cual uno de sus monaguillos sustituya los bombos y el azar por alguien que diga cuáles son los números premiados. Le ha restado credibilidad a la Fiscalía General del Estado, a la Abogacía de Estado, intenta dar un empujón al Poder Judicial, ha convertido el crédito de las encuestas del CIS en poemas de amor adolescente de Tezanos hacia su amo; le ha cortado la cabeza al Centro de Inteligencia y la ha sustituido por una persona afín… La penúltima cacicada va a ser, tras despachar al director del Instituto Nacional de Estadística, poner un Tezanos de guardia para que las estadísticas digan lo quiere que diga la ministra de Economía, o sea, Sánchez. Creo que sólo le quedan ya tres objetivos: sustituir al presidente del Banco de España por no darle la razón, y nombrar un director general de loterías que premie los números que le diga Pedro I, el Mentiroso. Ni Franco fue capaz de dar ese paso.

Y todo eso con los poderes económicos en contra, con los medios comunicación criticándole, y no sé yo si una conspiración masónica que, por humildad, no ha querido confesar. No quiero imaginar de lo que sería este hombre capaz, si todos los medios se dedicaran a reconocer su inteligencia, su bondad, su sacrificio por el país y tantas otras virtudes que ha desgranado Tezanos en la hagiografía que ha escrito sobre San Pedro Sánchez, El Economista.

Todavía no ha podido con la dignidad de la Policía, a cuyos componentes denomina piolines -en sus diálogos íntimos con los golpistas catalanes- ni con la de la Guardia Civil, a pesar de los denodados esfuerzos del pequeño Marlaska por someter coroneles, pero queda todavía mucha legislatura. No hay que desanimarse. Incluso ha logrado domar a la boquirrota ministra de Igualdad.





LAS FOTOGRAFÍAS DE LA SEMANA DE LUIS DEL VAL





Luis del Val: “La OTAN nació como una alianza de países democráticos que temían al imperialismo comunista”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado