Luis del Val: “La OTAN nació como una alianza de países democráticos que temían al imperialismo comunista”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en explicar a los "niños que asistiento a la manifestación anti OTAN" el origen de esta Alianza:

Quisiera explicarles a los niños que asistieron a la manifestación anti OTAN, que la OTAN surgió del miedo y la necesidad, del mismo modo que la Unión Europea surgió de la necesidad y del miedo. En el año 1951, cuando la mayoría de los niños manifestantes no habían nacido, los países de la Europa central, que no se había merendado la Rusia Comunista, o sea Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, crearon la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, con el objetivo de evitar rivalidades entre ellos y reindustrializarse. Les fue tan bien, y funcionó de manera tan provechosa, que de allí surgió el Mercado Común Europeo, que más tarde se convertiría en la Unión Europea, que ya no sólo tenía un carácter mercantil, sino político y estratégico.

La historia de la OTAN es una historia paralela, queridos niños, y no es que Estados Unidos ordenara que se hiciera, sino que, al acabar la II Guerra Mundial, de la cual nos salvó, por cierto, Estados Unidos, y, al comprobar que Rusia le había dado un bocado a media Europa, Francia y Reino Unido firmaron el Tratado de Dunkerque, en 1947, una alianza de asistencia mutua y defensa, dictada por el miedo a que Alemania repitiera otra vez el intento de invadirles, y Estados Unidos se cansara de intervenir en nuestros conflictos y nos dejara con nuestras costumbres guerreras. Dos años más tarde, el miedo a Alemania dio paso al miedo al oso ruso, y los firmantes del Tratado de Dunkerque se aliaron también con Alemania y Noruega, Italia y Canadá para firmar el tratado de Whashington en 1949. Pacto para defenderse mutuamente y que fue más provechoso para los países europeos, porque Canadá y Estados Unidos quedaban muy lejos de la tiranía rusa comunista. Y así nació la OTAN, como una alianza de países democráticos que temían al imperialismo comunista. Y, por eso, queridos y desalfabetizados niños, como estáis en un país de la OTAN os podéis manifestar contra la OTAN, porque si vivierais en la tiranía rusa y os manifestarais contra la guerra de Ucrania, hoy estaríais en la cárcel. En algo tenéis razón: con las balas no se come, pero sólo el país que tiene balas y soldados puede garantizarse comer en paz. Buenos días, queridos tontos comunistas, y no disimuléis, que se os ve el plumero totalitario