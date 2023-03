Luis del Val recibe un whatsapp que habla de feministas y dice de Sánchez que “el narcisismo es su ciencia"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en un whastapp que ha recibido en el que le hablan del aborto, de las feministas y de Pedro Sánchez:

Acabo de recibir un whatsapp, espera, a ver qué dice: “Algunas madres abortan, /por estar llenas de dudas: no saber quién es el padre/ por conducta disoluta/. Pero la madre es la madre, la madre no hay más que una, / y en muchas partes del mundo, / a la gente le entra furia/ si a la madre que uno tiene, las imbéciles la insultan/. Pero así como en la madre, / decimos que sólo hay una/ las hijas son muy variadas, y las hay buenas y puras/, las hay listas y hasta estúpidas/ porque el camino es muy largo, / y aquí cambia, aquí se muta,/ y en todo ese recorrido,/ como es extensa la ruta,/ también suele aparecer/ una gran hija de…”. Han puesto unos puntos suspensivos, no sé con qué puede rimar, pero tú que eres un experto en letras de coplas encontrarás la palabra que falta.

Y sigue: “Cuando el insulto se extiende/ a las más altas esferas,/ no cabe duda ninguna,/ que entramos en decadencia:/ la cultura queda atrás/, las zafias, en la escalera/ de los ascensos sociales,/ se colocan las primeras/ y llegan a gobernar/ con modos de analfabetas/. Hablan de lo que no saben,/ exhiben, nada discretas,/ su indigencia intelectual,/ y lo que ignoran, lo inventan,/ y con equivocaciones,/ que rechazan muy resueltas/ -culpando al resto del mundo,/ que no piense como ellas-/ el error lo vuelven leyes,/ nuestra vida reglamentan,/ y nos miran como a tontos,/ que de la brida nos llevan./ Pero no están solas, no,/ que tienen buenos colegas,/ compañeros socialistas,/ que, sin rubor, se aprovechan,/ porque gracias a sus votos,/ son ellos los que gobiernan. Pero están ya muy nerviosos,/ porque miran las encuestas,/ y les dan escalofríos/ de lo que pronto les llega./ Así que el gran presidente,/ busca el Oscar de Presencia,/ y se hace documentales/ del desayuno a la cena./ Pasa a la Historia, seguro,/ ya es campeón de la Deuda,/que nunca debimos tanto,/ pero será el presidente/ que él mismo más se interpreta,/ en esos documentales,/que van hacia la docena,/ y que con tanta humildad,/ y con tanta complacencia,/ nos demuestran que al trabajo/ con todo el ardor se entrega,/ sin importarle el ambiente/ -mejor que del PSOE sean-/ para despejar las dudas/ que sobre su vanidad se tengan./ ¡Es más grande que Narciso! / El narcisismo es su ciencia, / y si se insulta a una madre…/ eso a él no le interesa”.

