Luis del Val: "Millones de vacunas de la covid a punto de caducar, pero ni rastro de las de la gripe"

Reconozcan conmigo que lo de estar vivo y sano produce un trabajo continuo y permanente. Y no me refiero sólo a ese patín que pasa a tu lado por la acera a una velocidad de bicicleta, ni a esa bicicleta que nunca sabes si te derribará en la acera o en el paso de cebra, sino a que, de manera permanente, tenemos que vacunarnos de algo.

Si hemos salido o indemnes o tocados de la Covid, pero vivos, ahora viene lo de la gripe común. Claro, hablas de la gripe común frente al covid y parece que comparas una carrera de motos con una carrera de sacos. Pero la gripe común, todos los años -todos, haya olimpiadas o no- cosecha en todo el mundo de 300.000 a 600.000 muertes. De ellas, los españoles ponemos unos 6300 cadáveres. Puede que a usted le parezca poco, pero es una cosecha de fallecidos superior seis veces a la de accidentes de tráfico. Es decir, que por cada atropellado y muerto en la carretera, hay seis personas que mueren por la gripe común, la de toda la vida. Y, si para evitar que aumente el número de accidentes por el tráfico, hay grandes campañas publicitarias de concienciación, una Dirección General de Tráfico, miles de guardias, miles de cámaras y la amenaza de fuertes multas, para la gripe no hay nada excepto la vacuna.

No es que yo pida que haya una Dirección General de la Gripe, sólo pido la vacuna, una campaña que comenzará el 14 de octubre y que, según me cuentan, va a ser desigual en toda España, porque no habrá vacunas. Parece que tenemos millones de vacunas del covid, a punto de caducar, pero no hay rastros de vacunas contra la gripe. Y no se crean que tengo vocación de Casandra y que me guste predecir catástrofes, es que el año pasado las vacunas contra la gripe llegaron con mes y medio de retraso, y la mayoría de las personas no pudieron vacunarse contra la gripe común hasta muy pasado el Día de Difuntos, que hablando de salud y vacunas no es una referencia que sea precisamente simpática.

Y como ya saben que cuando el covid nos dijeron, al principio, que no pasaría nada, que las mascarillas eran una exageración y, en junio, que ya lo habíamos vencido, a ver si los 6.300 muertos que tenemos que poner por la gripe común aumentan este año por la imprevisión de la que ya tenemos referencias y porque algún tonto crea que 6.300 muertos son poca cosa.