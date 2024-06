Luis del Val: "Los partidarios de separarse están en primero de autonomía"

A finales del año pasado, el prestigioso diario de León se hizo eco de un estudio, llevado a cabo por 14 profesores de la Universidad de León, encargados del máster de Riesgos Naturales. En el estudio, se analizaban los problemas derivados del cambio climático.

Uno de los mayores peligros era el riesgo de aumento de incendios, con el antecedente del que asoló la Sierra del Teleno, en 2012, y el de La Cabrera, cinco años después. Los profesores achacaban este importante peligro al abandono rural y al aumento de las temperaturas.

Otros graves problemas eran el desprendimiento de rocas y laderas a causa de las inundaciones, y las inundaciones, debidas también al cambio climático.

No, no es que me haya ido a vivir a León, aunque tengo allí buenos amigos, sino que esta mañana me he enterado de que la solución está al alcance del presidente de la Diputación Provincial de León, y consiste en separarse de Castilla, y crear la autonomía de León, junto a Zamora y Salamanca, a no ser que Zamora se declara Principado de Zamora, y Salamanca la República Independiente de Salamanca.

Naturalmente, los partidarios de separarse están en primero de autonomía, y todavía no dicen que el gobierno de Valladolid les persigue, pero ya dicen que se está perdiendo el idioma leonés, o sea que, si consiguen la autonomía, me imagino que llevarán a cabo una inmersión lingüística del cabreirés, senabrés y palluezu en las escuelas, con lo que se resolverá el éxodo rural, los incendios, etcétera. Por cierto, el consejero de Sanidad del Gobierno Vasco ha pedido públicamente perdón por no hablar vasco que, como ustedes puede que no sepan, es obligatorio para médicos y enfermeros, si quieren ejercer su profesión en el País Vasco.

Es un misterio científico saber cómo es posible que el anestesista, sin hablar una palabra de vasco, anestesiara a los pacientes antes de someterse a una intervención quirúrgica y se despertaran después. Me imagino el futuro esplendoroso de León independiente, con los médicos expresándose en sanabrés. ¡Ah! Los singulares secesionistas de Cataluña ya han dicho que emigrantes, no, que se repartan entre las autonomías que no son singulares. Es una consecuencia más de este progresismo imparable de las mil y una noches.

