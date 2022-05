Luis del Val: “José Luis Escrivá se ha sofisticado tanto que ya es un cortesano más”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la reacción del ministro José Luis Escrivá al informe delBanco de España:

Hace un par de años lograban tranquilizar mi inquietud. Me refiero a algunos miembros del Consejo de Ministros, con un buen currículo, con una biografía en la que no faltaban los méritos, pero de una manera paulatina y constante, poco a poco, esos componentes del Consejo de Ministros, que sosegaban nuestras sospechas, se han ido convirtiendo en cortesanos de Pedro I, El Mentiroso, y ya todos le ríen los chistes como si fuera el más gracioso de la Corte, y alaban y explican sus mentiras, con ese entusiasmo que tenían las gouppies de las bandas de rock de los sesenta.

El último en caer, la última ficha de dominó, ha sido la de José Luis Escrivá, economista de prestigio internacional, que, por no llevarle la contraria a su jefe, Pedro I, ha dicho que el informe sobre las pensiones del Banco de España es poco sofisticado. Como yo no soy un economista de prestigio internacional como él, sino un humilde escribidor, me he ido rápidamente al diccionario, no sea que se me hubiese olvidado lo que significa el adjetivo, y allí dice: “Falto de naturalidad, afectadamente refinado”. O sea, que el informe es cierto, pero le falta esa afectación que disimula la verdad. Llevo decenios pensando que puede que no haya algo más alejado de la sofisticación que la contabilidad, pero viene Escrivá y dice que le falta ese toque. La próxima vez que me digan en el banco que estoy en números rojos, les sugeriré que le pongan un poco de sofisticación, a ver si van a saber más ellos que un economista de prestigio internacional.

Pero lo que ya me ha dejado perplejo es que el antaño prestigioso economista dice que lo que cuenta es que la revalorización de las pensiones es un acuerdo del arco parlamentario. Pues nada, si mañana el arco parlamentario dice que el área del círculo ya no es el radio elevado al cuadrado multiplicado por 3,1416, sino multiplicado por seis, se cambia la fórmula y los urbanistas nos harán unas rotondas como plazas de toros. Y si el arco parlamentario dice que hay que sofisticar la inflación, pues igual desaparece la inflación. No habrá inflación, simplemente todo seguirá estando más caro. Cayó Nadia Calviño, cayó Margarita Robles a la que conocí cuánto tenía de jefe a Juan Alberto Belloch, un excelente juez y político, y ahora se despeña José Luis Escrivá, defendiendo que su señorito tiene razón y que el Banco de España, la OCDE, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y hasta el Instituto Nacional de Estadística están equivocados. Todos equivocados. Y poco sofisticados. Don José Luis se ha sofisticado tanto que ya es un cortesano más.









