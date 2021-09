Luis del Val: "Enhorabuena, Pepe Sacristán, lo tuyo es mérito, esfuerzo y talento"

Hubo un tiempo en que íbamos al cine o los sábados o los domingos. La sesión de siete a nueve era muy apañada, porque como había que estar en casa a las diez, evitabas meterte en más gastos. Y, si la película era española, seguro que aparecía en la pantalla Concha Velasco o Pepe Sacristán.

A mi Sacristán me dejaba indiferente hasta que José Luis Garci lo dirigió en “Asignatura Pendiente”, con Fiorella Faltoyano. Allí me sedujo y, años más tarde, cometió lo que a mí me parecía una locura y fue aceptar la representación de My Fair Lady con Paloma San Basilio. Yo no dudaba de que Paloma San Basilio nos haría olvidar a Audrey Herburn, que la había interpretado en el cine, pero me parecía imposible que el imponente Rex Harrison pudiera ser sustituido por José Sacristán.

Así que acudí al Coliseum con ciertos prejuicios, que se me borraron enseguida, porque Sacristán tiene una voz poderosa y, además, canta bien, y nos demostró que estaba a la altura de cualquier papel teatral que le dieran. Estuvieron representando tanto tiempo, que, precisamente en ese escenario grabamos una entrevista para la desaparecida Localia Televisión.

Y, allí mismo me confesó que, cuando el Coliseum era cine, acudía muchas noches, después de salir del taller, y se sentaba en las butacas más baratas, y envidiaba a los actores que salían en la pantalla. Y lo decía mirando mirando hacia el anfiteatro, como si pudiera ver al muchacho que soñaba con ser actor. Aquel muchacho ha recibido el Premio Nacional de Cinematografía, durante el Festival de San Sebastián, y ha recordado todavía más atrás, cuando era un niño y pretendía disfrazarse de indio con una plumas. Dentro de un rato llamaré a Concha Velasco, con la que representaste “Yo me apeo en la próxima...¿Y usted?” Porque sé que estará contenta, y que ya habrá hablado contigo. Sí, hubo un tiempo en que íbamos al cine y leíamos libros en imágenes, y soñábamos con ser los personajes. Otros soñaban con representar esos personajes. Y alguno, que empezó de simple Sacristán, ayer fue reconocido con el capelo cardenalicio. Enhorabuena, Pepe. Lo malo es que ya no habrá asignaturas pendientes, porque van a aprobar todos. Pero lo tuyo es mérito, esfuerzo y talento. Un abrazo.