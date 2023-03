Luis del Val: "Doña Irene Montero se ha puesto a dar clases sobre la gestación subrogada"

En cuanto Pedro I, El Mentiroso, se ha marchado a China, aquí, en España, todo el mundo hablando de la madre que lo parió. No al presidente del Gobierno, por supuesto, sino la madre que parió al bebé adoptado por Ana Obregón. Y, mira, ha ocurrido una especie de milagro, porque los comunistas vintage de Podemos, que no se ponen de acuerdo entre sí, están de acuerdo con los de Vox, ya decía Enrique Jardiel Poncela que los extremeños se tocan.

Oír a un dirigente de Vox protestar por la edad de la madre -68 años- cuando hace unos días nos proponían, como presidente del Gobierno, a un señor de 89 años, resulta asombroso.

Doña Irene Montero, destacada estudiosa de la Ética Nicomáquea, de Aristóteles, se ha puesto a dar clases sobre la gestación subrogada

Es cierto que la tarea de una madre es tremenda, pero no es menor la de un presidente del Gobierno, y el presidente de un Gobierno no puede echar mano de una nani para que vaya a China, o firme un tratado; pero una madre, si tiene recursos económicos, sí puede delegar en una nani. Pero si eso causa asombro, no deja de sorprender, todavía más, a la chica esta a la que su marido nombró ministra, la abanderada de la libertad de las mujeres, convertida, de repente, en profesora de una de las importantes ramas de la Filosofía: la Ética.

Doña Irene Montero, destacada estudiosa de la Ética Nicomáquea, de Aristóteles, se ha puesto a dar clases sobre la gestación subrogada. De la consigna de la libertad femenina -representada por el hecho de regresar a casa sola y borracha- hemos pasado al antes aborto, que gestación subrogada. Menos mal que su marido, de momento, ha perdido las elecciones en la Complutense, y no será nombrado rector, pero ya me imaginaba yo a doña Irene dando clases sobre Kant y la Ética moderna, y diciéndonos a qué edad hay que abortar debidamente.

Y agreguen otro dato más, casi igual de triste, y es que Pedro I, El Mentiroso -tras comprobar que Xi Ping no necesita mentir, porque para eso China es una dictadura- regresará a España. Lo siento, pero vuelve. Pierdan toda esperanza.