Luis del Val, a las campeonas del mundo: “¡Gracias, Selección!”

Luis del Val pone el foco de 'La Imagen del Día' de 'Herrera en COPE' en la selección española femenina de fútbol, campeonas del mundo:

Audio







Si hoy me encuentro con alguien, disfrazado de profeta, que me asegura que, hace ya un año, vaticinó que la selección española de fútbol femenino iba a ser campeona del mundo, efectivamente, estaré ante un falso profeta con disfraz.





Porque hubo problemas en los vestuarios, deserciones, plantes, y todas esas situaciones que suelen desencadenarse en cualquier grupo de personas, sean de una empresa, de un partido político o de un equipo deportivo.

Incluso leí algún despreciable artículo refiriéndose al ego femenino como causa, cuando los que hemos visto de cerca los egos masculinos, comprobamos que algunos eran tan voluminosos que, cuando te despedías del egocéntrico, casi no podías pasar por la puerta, porque su enorme ego se extendía por toda la habitación.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El éxito es dulce, pero la preparación no son unas deliciosas vacaciones

Superados los problemas, llegó la victoria, y ojalá sirva de ejemplo, de reflexión sobre lo que hay detrás, no me refiero a los egos, sino al esfuerzo, el trabajo, el sacrificio.





Recuerdo, una noche hablando con Arantxa Sánchez Vicario, en estos micrófonos, cuando estaba en lo más alto de su carrera, y me sorprendió su sinceridad, cuando me confesó que el éxito le había supuesto ser niña muy poco tiempo, y joven casi nunca.

Y la asociación me llevó a recordar a una amiga de mi hija, compañera de la Facultad de Derecho, metida en las oposiciones a la judicatura, y que no salía de los libros, y sólo se permitía una escapada al cine cada dos semanas.

El éxito es dulce, pero la preparación no son unas deliciosas vacaciones, sino renuncias, disciplina, horario y entrenamiento. Y suerte, pero no la suerte de que toque la lotería, porque en el deporte la suerte es no tener mala suerte: que no te toque una lesión, una enfermedad, uno de esos alifafes que te sacan fuera de la pista.

Me ha alborozado mucho esta victoria, y me alegraría mucho más que, en esta hora de focos y entrevistas, las campeonas llevaran a cabo alguna referencia a que nada es gratis, ni producto de una rifa, sino renuncia, dedicación, y hasta generosidad en el sufrimiento. Que insistan en que nada sale por tener suerte en una rifa. Y si consiguen que alguien de su edad piense en ello harán más extensa su victoria y ayudarán a esos jóvenes de su generación, que creen que la vida parece un videojuego. ¡Gracias, Selección!.





El halago de Sergio Barbosa a la selección española femenina de fútbol





Este lunes no hay quien se resista a felicitar y homenajear a las campeonas del mundo tras lograr un hito histórico en el deporte español. Como ha hecho Sergio Barbosa en el monólogo de este lunes incidiendo en el éxito de las chicas del fútbol, señalando la importancia de una palabra como es"respeto".