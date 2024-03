Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE"en Francina Armengol, que sigue sin dimitir tras el caso Koldo y sin dar explicaciones en su comparecencia en la que culpó al PP:

Audio





Miércoles, 6 de marzo, son las 9 y …. minutos, y Francina Armengol todavía no ha dimitido. Eso sí, ayer, compareció para dar explicaciones, pero me gustó mucho más la actuación de Pepe Isbert, en 'Bienvenido Mr.”Marshall', diciendo eso de “Os debo una explicación, y la explicación que os debo es que os debo una explicación”. Así de clara y de rotunda se mostró doña Francina que no sabe nada de las mascarillas.





Vamos, cualquier conserje del Gobierno Balear, parece que sabía más que ella, que ni siquiera se enteró del confinamiento, y estaba de copas a las dos de la madrugada, y tampoco se enteró de que las menores a cargo de su gobierno, eran explotadas como prostitutas.

A mí me parece que en lugar de presentarse ante la Prensa debería presentarse ante el médico, a ver si le cura el despiste, la pereza, la pérdida de memoria y la confusión, porque le echó la culpa al PP, de los reproches generalizados que recibe, cuando debería estar agradecidísima al PP, ya que, gracias al PP, que ganó las elecciones en Baleares, perdió la presidencia y la nombraron presidente del Congreso de los Diputados, cargo del que debería dimitir, si no por corrupta, por su indolencia, su abandono y su descuido, en un momento en que la gente se moría, y los de su alrededor se llevaban el dinero.

Dijo que el PP había traspasado líneas rojas, pero la acusación más grave puede venir de la Fiscalía de la Unión Europea, por emplear fondos de la Unión para enriquecer a estafadores. Espero que no nos explique que también la Fiscalía de la UE está traspasando líneas rojas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama se reunieron con Delcy Rodríguez en Barajas

Menos mal que, ayer, nos enteramos de un detalle tranquilizador, y es que cuando Pedro I, el Mentiroso, ordenó a Ábalos que fuera a la medianoche al aeropuerto de Barajas, a recibir a la mano derecha de Maduro, ya estaba allí Víctor de Aldama, el comisionista que trataba de que Venezuela le pagara una deuda a Air Europa.

Vamos, que esto no es un grupo de amiguetes que un día, en un bar, dicen, vamos a vender mascarillas, sino gente con solvencia. Que Air Europa fue visitada por la esposa del presidente, que recibió una ayuda de más de 600 millones de nuestro dinero, es decir, que son personas con experiencia en comisiones. Es un alivio. Si te roban que sean profesionales.

Las 'fotografías del día' de la semana de Luis del Val

Luis del Val: “Francina Armengol no ha dimitido todavía ante la estupefacción de los españoles"

Del Val: "Díaz, con el uniforme de institutriz comunista, quiere acabar con el horario de los bares"