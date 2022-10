Luis del Val: "Le advierto a la Fiscalía General que las tunas universitarias cantan canciones obscenas"

Los que hemos nacido y crecido en una ciudad de provincias, con tradición universitaria, pongamos Granada, Santiago de Compostela o Zaragoza, no nos extrañábamos demasiado, cuando, a primeros de octubre, veíamos por el centro de la ciudad a un jovencito vestido con pijama y una palmatoria encendida en la mano y, a continuación, a otro, que desfilaba marcialmente llevando al hombro una escoba que hacía de fusil. Se trata de las novatadas de los veteranos de los colegios mayores a los nuevos residentes, una costumbre de dudoso gusto, que está desapareciendo incluso de los cuarteles.

Ayer, los residentes de uno de esos colegios mayores, realizaron con gran éxito la gamberrada de insultar obscenamente a sus compañeras femeninas de la residencia de enfrente, una tradición zafia y grosera. ¡Ah! Pero se ha enterado la Fiscalía General del PSOE, perdón, la Fiscalía General del Estado, y va a entrar a investigar. La Fiscalía General del PSOE, perdón, del Estado, no interviene cuando dos mujeres - hablo de Cayetana Álvarez de Toledo y Macarena Olona- son insultadas y deben ser escoltadas para poder hablar libremente en una Universidad. La Fiscalía General del Estado no interviene cuando en un ámbito universitario de una región de España, unos estudiantes son perseguidos, agredidos y golpeados, porque no son separatistas. La Fiscalía no interviene tampoco, cuando, en un pueblo de España, un par de centenares de ciudadanos aplauden y vitorean a un asesino que ha salido de la cárcel, y que ha matado, secuestrado y llenado de dolor a un montón de familias.

Le advierto a la Fiscalía General, tan inoperante y complaciente con auténticos delitos, y tan hipersensibilizada ante el gamberrismo, que las tunas universitarias, sí, las tunas, tras dar el último panderetazo, antes de disolverse, se refugian en un bar y cantan canciones obscenas, muy obscenas; vamos si les cuento como cambian la letra “del vino que tiene Asunción”, se sonrojarían las señoras y los señores fiscales. “¿De quién depende la Fiscalía?. Pues eso”. Y el Gobierno, de quien depende la Fiscalía, se ha subido el sueldo un 4%, en un acto de generosidad, porque podía haber sido más, pero no quieren llamar la atención. Para eso ya está la Fiscalía General del PSOE, perdón, del Estado.