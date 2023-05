Del Val: “Sánchez sería muy mal jugador de póker, con malas cartas como las de Bildu se le nota demasiado"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de ‘Herrera en COPE’en el papel que juega Bildu en el Gobierno de Sánchez:

Son cuatro músculos en la mandíbula: el masetero, el temporal, el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. Como se pueden imaginar esto no lo llevo aprendido de casa, porque soy de letras -no estudié Medicina, como Herrera- y se lo he consultado al doctor Miguel Bufalá.

Pues bien, a lo largo de esta campaña he llegado a la conclusión de que a Pedro I, El Mentiroso, le habla cualquiera de Bildu o de los muertos de ETA, y alguno de esos músculos se contraen visiblemente. Ya le sucedía en tiempos pasados, en el Parlamento, cuando alguna opinión le contrariaba excesivamente, pero ahora es mucho más evidente.

En ocasiones disimula, y esboza una sonrisa que esconde la implícita reflexión “Ya está otra vez este bobo o esta boba con lo de Bildu”, pero aún así, el músculo masetero se le rebela, y se nota que no es la sonrisa del sosiego y del regocijo, sino la sonrisa cínica de la obligación. En cambio, si no le mencionan a los muertos de ETA, sino a los de la Guerra Civil, ni siquiera el músculo pterigoideo lateral se altera, y, entonces, la expresión adquiere esa serenidad que suele ser común en los doctores en Economía, expertos en copiar y contar cadáveres.

Bueno, tienen que ser muertos de izquierdas, los muertos de derechas están prohibidos en la Ley de la Memoria Histórica, un hito intelectual en la Unión Europea, porque no existe en ningún otro país, de la misma manera que no existe una Ley de la Geografía, pero tengo esperanzas, porque ahora que Bildu ha logrado imponer que los niños navarros, si quieren actividades extraescolares, tengan que hablar euskera, posiblemente María Chivite -que gobierna Navarra, con el apoyo de los que llevan etarras en sus listas- promueva una Ley de la Geografía, donde se obligue a que en todos los mapas Navarra forme parte del territorio del País Vasco, a quien deberemos llamar Euskadi, porque seguro que habrá multas y sanciones si no lo respetamos.

Acostumbramos a decir que la cara es el espejo del alma. No lo sé. Lo que sí estoy seguro es que refleja el estado de ánimo. Y Pedro I, El Mentiroso, está muy preparado para jugar de farol en los mítines, y presumir de lo bien que hace las cosas, pero sería muy mal jugador de póker, porque cuando le vienen malas cartas -y las de Bildu son pésimas- se le nota demasiado.





