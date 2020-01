Luis del Val: "Colau ya ha descubierto la solución para engrandecer Barcelona; suprimir el puente aéreo"

Todavía no se ha formado el gobierno, y ya comienzan a asomarse los primeros delirios. Esa gran investigadora de la pureza medioambiental, la pureza turística y la pureza hipotecaria, Ada Colau, aunque no vaya a formar parte del gobierno, mantiene una relación tan estrecha con el Partido Socialista de Cataluña, padre de la investidura de Sánchez, que ya ha descubierto la solución para el engrandecimiento de Barcelona: suprimir el puente aéreo. Soy tan raro que tengo una amiga finlandesa, Aino Koskinen, que tiene asuntos en Barcelona, y como encuentra vuelos más frecuentes desde Helsinki hasta Madrid que hasta Barcelona, suele tomar el vuelo a Madrid, y luego a Barcelona, en vuelo regular, no puente aéreo, porque así factura las maletas directamente y recoge el equipaje en el aeropuerto de Barcelona. Si prosperara el inteligente proyecto Colau, tendrá que coger las maletas en el aeropuerto Adolfo Suarez, cargar con ellas hasta el AVE, y viajar tan ricamente hasta Barcelona. Hace poco me hablaba de trasladar sus intereses comerciales a Madrid, y esto podría ser el último empujón.

Pero a este delirio nuevo debemos sumar otro antiguo, acariciado por Podemos, que observa con apetito los más de 300.000 votos que logró PACMA, el partido animalista, y parece que pretende retomar la cruzada contra las corridas de toros. A mí me gustan los toros, pero lo que me molesta no es que los quieran prohibir, sino la discriminación. Al fin y al cabo, los toros viven cuatro años de libertad, mientras los pollos y las gallinas, desde que nacen, no tienen un minuto para corretear por un corral, y los drogan para que no se vuelvan más agresivos, y no les apagan la luz a las gallinas para que pongan más huevos, y gracias a eso una docena de huevos sale a menos de tres euros, y el kilo de pollo puede estar al mismo precio. Eso sí, si vamos a sacar los pollos a pasear, y dejar a las gallinas que duerman, y alimentarlas con maíz, y respetar el verano para que dejen de poner, como sucedía antes, la docena de huevos puede ponerse a sesenta euros, y el kilo de pollo podría superar tres veces al kilo de cordero cordero. Las consecuencias inmediatas serán que esas familias que tanto parece que le preocupan al futuro vicepresidente, porque no pueden llegar a fin de mes, no podrán llegar ni siquiera a fin de la primera semana del mes, porque comer costará un huevo, o sea cinco euros el huevo, que la tortilla pasará a tener la categoría de plato de lujo.

Por no hablar de las pobres sardinas, siempre huyendo de los depredadores, y llega el pescador y las aprisiona en unas redes, que casi parece que están ya en la lata, y las saca y mueren asfixiadas, las pobres, sin una aspirina, sin un calmante, eso sí que es crueldad masiva, a ver si sólo sufre el toro y a la sardina que le den por la red. En fin, que porque no tengo edad, pero estoy por fundar un partido para defender los derechos de las sardinas y de las gallinas, y montar un pollo, eso sí un pollo libre que corretee por el campo.