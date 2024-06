Luis del Val: "Pedro I El Mentiroso cree en la reinserción de los delincuentes"

Esta mañana me he levantado comprensivo, hasta el punto de que debo agradecer a Pedro I, El Mentiroso, la delicadeza de que la segunda carta a los corintios sea breve, aunque no tanto como la primera. He dicho a los corintios, y quería decir a los españoles, confusión debida a que San Pablo también escribió dos cartas, pero a los Corintios, porque entonces no había españoles. Las dos cartas de San Pablo son larguísimas y contienen casi treinta capítulos entre ambas.