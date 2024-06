Luis del Val: "Montero, se comporta con un espíritu más enardecido que el de un forofo del Betis"

Ayer se celebró un pleno para que el Gobierno controle a la oposición.

En realidad, desde hace más de 42 años, era al revés, los plenos se convocaban para que la oposición controlara al Gobierno, pero desde la llegada de Pedro I , El Mentiroso, es al revés, y la oposición hace preguntas, el Gobierno no contesta y, a continuación, el mismísimo presidente explica lo mal que lo está haciendo la oposición, con tanto ardor y entusiasmo, que no me explico cómo los del PP, al terminar el control al que les ha sometido el Gobierno, no se dan de baja en su partido y corren a pedir un carnet del PSOE.

Se ve que son duros de pelar, pero Pedro I, El Mentiroso, les va a meter en cintura, y que tengan cuidado, porque tienen enfadado al líder. Uno de mis hijos, cuando era muy pequeño decía “Toi farao, mu farao”, que, traducido al lenguaje que hablábamos los adultos, quería decir: “Estoy enfadado, muy enfadado”.