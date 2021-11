Luis del Val, a María Jesús Montero: "A la soberbia le bastan 24 horas para convertir un delito en una virtud"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la ministra de Hacienda, María Jesús Montero:









"La presencia de María Jesús Montero en los medios me rejuvenece, y me recuerda mi infancia feliz, cuando venían los charlatanes a las fiestas. Hablaban y hablaban, y, de repente, se ponían a vender cuchillas de afeitar o crecepelos. También le agradezco que, siendo licenciada en Medicina, no haya ejercido esa admirada profesión, lo que puede que nos haya ahorrado algún cadáver. Además, dada su prepotencia, seguro que enfermo que muriera hubiera sido por culpa del enfermo.

Pues bien, el latrocinio ilegal y continuado, la estafa persistente de los municipios españoles con el impuesto sobre venta de inmuebles se arregla hoy, porquea la soberbia le bastan 24 horas para convertir un delito en una virtud. Y estoy seguro que lo hará. En malas fechas. Porque el mes pasado hemos pagado el IVA y este tenemos que hacer frente al segundo plazo de impuesto de la Renta, lo que nos está dejando más secos que la caña del monte, en agosto.

Estoy convencido de que María Jesús Montero, en lugar de acatar la sentencia, inventará una nueva medida injusta. Y que está avalada por los tontos que le escuchaban, y le aplaudieron cuando les anunció que los ayuntamientos podrían seguir robando a los ciudadanos, el más claro “¡vivan las cadenas!” del socialismo andaluz.

Pues bien, la percepción de la injusticia por parte del contribuyente le incita a la rebelión, al escamoteo, al ardid, a decidir que el dinero para los 1.300 asesores, y tantos ministerios inútiles, conviene trampearlo. Mire, usted, en la época feudal, cuando al siervo le podían hollar a la esposa o a la hija, por el derecho de pernada, las rebeliones no se hicieron en nombre de la libertad o en contra de la soterrada esclavitud, sino cuando los impuestos eran tantos que ahogaban al campesino.

Cuanto más apriete injustamente, más fraude, más engaño, más truco. Y cuando la gente llegue a la conclusión de que Hacienda no somos todos, sino un conjunto de ministros ignorantes y derrochadores, que colocan amiguetes para que les paguemos por no hacer nada, eso será muy malo para el país. Claro que siempre Pedro I, El Mentiroso, la podrá despachar, argumentando que ignoraba los disparates que usted estaba haciendo. Como le pasó al ministro Campos con los indultos. No se fíe. Su jefe engaña incluso a los de Triana".









