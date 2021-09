Luis del Val: "Enfermar o morir por el autoritarismo de doña Francina Armengol es demasiado"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la obligación que ha impuesto Baleares a los médicos:









"No me produce ninguna vergüenza confesar que a mí no me inquieta que la presidenta de Baleares, Francina Armengol, concediera los 171 atraques del puerto de Mahón a unos amigos, ni que el concurso dejara de ser objetivo y legal, como afirma la juez. Es más, si hubo o no hubo corrupción, tampoco me quita el sueño, y creo en la presunción de inocencia. Que Edward Jenner, descubridor de la vacuna contra la viruela, no pudiera ni siquiera poner una vacuna en Baleares por no saber catalán, tampoco me inquieta, porque Edward Jenner murió en el siglo XVIII. Incluso que doña Francina se salte la Constitución y elimine el castellano como lengua admitida en las islas, tampoco me desasosiega, porque eso ya lo hacen en Cataluña y nadie les tose. Lo que ya me pone algo nervioso es que vaya a multar a los médicos que ejercen en Baleares si no hablan en catalán. Estudia una carrera complicada durante seis años. Prepara otro año las oposiciones a MIR. Pásate de tres a cinco años en un hospital de medico interno residente. Y ya, cuando estás cerca de la treintena, vas a Baleares y, entonces, doña Francina te dice que te tienes que poner a estudiar catalán o te multa. Ya puestos ¿Por qué no se les tortura un día a la semana?

Usted vive en Baleares y está en lista de espera de un trasplante. Hay una cirujana manitas que borda los trasplantes de hígado, y usted confía en ella. Pues a lo mejor se marcha, porque esta harta de trabajar en una Comunidad en la que la presidenta cree que el hígado tiene que escuchar catalán para ser trasplantado. A todo esto, no he escuchado una palabra de los Colegios de Médicos, que espero que no se hayan quedado mudos ante este atropello indigno, ante este estúpido hostigamiento que va, no solamente contra su colegiados, los médicos, sino contra la salud de los residentes en las Islas Baleares. Ya hubo una huida de profesionales y, ahora, con la amenaza de las multas, me imagino que vendrá la segunda ola, y en Baleares se podrá uno poner enfermo con sanitarios de escasos méritos profesionales, pero con un nivel de catalán digno de un filólogo. Se puede morir por la patria, pero enfermar o morir por el autoritarismo anticonstitucional de doña Francina Armengol creo que es demasiado".









También te interesa

Luis del Val: "Colau puede seguir en su ignorancia y derribar la estatua de Colón de las Ramblas"