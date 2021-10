Del Val: “Me dan lástima los analfabetos que escupen sobre lo que hicimos mejor que otros imperios"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el Día de la Hispanidad, Fiesta Nacional:









"Si Colón hubiera desembarcado el 12 de octubre de 1492, en una nave francesa, sufragada por Enrique VII, hoy el día Nacional de Inglaterra y del Reino Unido no sería ni el 23 de abril, ni el 26 de diciembre que se celebra también en Canadá y Australia, sino el 12 de octubre.

Si Colón, en tal día como hoy, de hace 529 años, lo hubiera hecho bajo el auspicio de Carlos VIII de Francia, el día de Francia no sería el 14 de julio de 1789, día de la toma de La Bastilla, sino el 12 de octubre, fecha que hubiera dado paso a que todo el continente americano, tanto el Norte como el Sur, hablaran francés, y sería el idioma occidental más hablado y el más importante del mundo.

Pero habría más diferencias. En América, los apellidos Martín, Bernard, Durand, Dubois o Moreau, los más abundantes en aquellas fechas, no estarían muy extendidos. Y, si la hazaña hubiera sido inglesa en América del Sur sería casi imposible encontrar a un mestizo que se apellidara Smith, Wilson o Taylor, porque los ingleses jamás se mezclaron con los indígenas. Por eso, hoy, pasear por América es encontrarse, con los Díaz, los Contreras, los Benítez, los Andrade, es decir, con nuestros hermanos.

Medio siglo después del desembarco ya comenzaron a funcionar las primeras universidades en Méjico y América del Sur, mientras, en Estados Unidos, Harvard no comenzó hasta casi 150 años después.

Me siento orgulloso de lo que hicieron nuestros tatarabuelos, y me producen lástima nuestros compatriotas analfabetos que escupen sobre algo que hicimos mucho mejor, y con mayor generosidad, que otros imperios. Hoy celebramos el día en que el mundo comenzó a hacerse global, gracias a un puñado de locos y a unos reyes que se dejaron arrastrar por la locura. Por eso, más de 500 millones de personas nos reconocemos y, en ocasiones, compartimos apellidos. Me gusta este día del Pilar de mi Zaragoza, de la América hispana, o de la España americana, gracias a una colonización que tuvo la avaricia de la época, claro, pero también un afecto y una generosidad que desconocen los ignorantes, porque los indígenas y los españoles juntaron su sangre y, juntos, se independizaron. Y el océano fue siempre camino de ida y vuelta. Lo fue ayer y lo es hoy".

