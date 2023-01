Analiza Luis del Val las leyes y la política de Irene Montero

Cuando mi hija tenía menos años que mis nietas, y todavía no hablaba correctamente, si estaba enfadada nos lo decía a la cara. Pero, como no pronunciaba bien, en lugar de decir “estoy enfadada” decía “toy farara”. Hoy me he acordado de aquella frase, al ver una fotografía de esa chica ministra, que va a liberar de las argollas de la esclavitud a las mujeres de España, y observarle la boca prieta, los labios fruncidos, y una mirada que no está para soplar tartas. No hay que ser psicólogo, ni adivino, para llegar a la conclusión de que la chica nos está diciendo “toy farara”, y algo habrá que hacer, aunque sea para no darle tiempo a que se ponga a redactar más leyes, que podrían causarle nuevas frustraciones, y conviene no olvidar que la tensión en el rostro favorece la formación de arrugas.