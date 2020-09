Del Val: "A ver si el Gobierno toma al pie de la letra el deseo de Junqueras y procede a su fisiológico deseo"

No tengo más remedio que ponerme un poco escatológico, por intentar estar a la altura de ese conocido golpista, llamado Oriol Junqueras que, en octubre de 2019, pronto hará un año, declaró que “el indulto se lo pueden meter dónde les quepa”, que es una manera fina de explicar que el indulto se lo introduzcan por ese orificio que se encuentra allí donde la espalda pierde su honesto nombre y llamamos culo.

Dado que el ministro de Justicia anunció ayer en el Parlamento que se iban a tramitar los indultos a los golpistas, no es extraña mi preocupación por si los miembros de este Gobierno -tan obediente con los deseos de los secesionistas, tan obsequioso y tan servil- tome al pie de la letra los deseos de Oriol Junqueras y, una vez conseguido el indulto, hayan de proceder sus miembros -me refiero a los miembros del Gobierno, claro está- a este fisiológico deseo, que me imagino que alcanzará por igual a los miembros y a las miembras, porque este Gobierno no es discriminatorio.

Contemplar los sacrificios a los que están dispuestos con tal de sacar adelante los presupuestos, me enternece. Porque dentro del Gobierno hay bastantes personas que saben leer y escribir, aunque la brillantez de los tontos y las tontas contemporáneas les hagan sombra. Y uno comprende a esos aplaudidores de plantilla, porque tienen un trabajo cómodo, y una nómina que no les pagarían en ningún otro sitio, pero me cuesta creer que el ministro de Justicia esté dispuesto a tanto sacrificio por seguir siendo ministro de Justicia del Presidente Mentiroso, o sea, Pedro Sánchez. No es que Juan Carlos Campos esté a la altura de Alex de Tocqueville o de Cicerón, que era abogado, pero tiene un currículo decente.

En el portal de Transparencia los miembros y las miembras del Gobierno tienen que informar de sus cuentas corrientes y empleos anteriores, pero están exentos de dar detalles sobre su parte posterior, menos mal, porque si no esta mañana estaría todo el mundo echando mano de Internet para calcular quién tendría más o menos dificultades para cumplir los deseos de Orion Junqueras. Aunque a fuerza de ser sinceros -y concluyo- creo que a quienes nos van a dar por allí a los españoles va a ser el Gobierno que preside el Gran Mentiroso.