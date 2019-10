La canción de hoy de Herrera: ‘Michèle’ de Gérard Lenorman

Terminamos esta semana cantándole al amor con la canción del día que ha elegido ‘Herrera en COPE’: ‘Michèle’ de Gérard Lenorman.

“Es la historia de una canción…

Había una vez un francés llamado Gérard Lenorman que había llegado a cantar en Eurovisión, incluso. Buen cantante, buen gusto, de buena planta… que un buen día escribió una canción dedicada al amor quinceañero, a una dulce muchacha llamada Michèle.

Una hermosa canción para despertar, una hermosa canción para continuar el jueves.

Fuimos a un cine gris

A ver películas de Marilyn

Una tarde de diciembre

La nieve que había por los tejados

Éramos tú y yo

Adormecidos juntos

Por primera vez."

Letra de la canción de ‘Michèle’ de Gérard Lenorman

Tu avais à peine quinze ans

Tes cheveux portaient des rubans

Tu habitais tout près

Du Grand Palais

Je t'appelais le matin

Et ensemble on prenait le train

Pour aller, au lycée.

Michèle, assis près de toi

Moi j'attendais la récré

Pour aller au café

Boire un chocolat

Et puis t'embrasser

Un jour tu as eu dix-sept ans

Tes cheveux volaient dans le vent

Et souvent tu chantais:

Oh! Yesterday!

Les jeudis après-midi

On allait au cinéma gris

Voir les films, de Marilyn

Michèle, un soir en décembre

La neige tombait sur les toits

Nous étions toi et moi

Endormis ensemble

Pour la première fois.

Le temps a passé doucement

Et déchu le Prince Charmant

Qui t'offrait des voyages

Dans ses nuages

On m'a dit que tu t'es mariée

En avril au printemps dernier

Que tu vis, à Paris.

Michèle, c'est bien loin tout ça

Les rues, les cafés joyeux

Mêmes les trains de banlieue

Se moquent de toi, se moquent de moi

Michèle, c'est bien loin tout ça

Les rues, les cafés joyeux

Mêmes les trains de banlieue

Se moquent de toi, se moquent de moi...

Se moquent de moi!