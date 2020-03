La canción del día de Herrera: ‘Strangers in the night’ de Frank Sinatra

No hay mejor manera que empezar la mañana con un clásico en la canción del día en 'Herrera en COPE': 'Strangers in the night' de Frank Sinatra.

“Es la historia de una canción…

En 1966 Bert Kaempfert creó una de esas canciones que escriben toda una década, quizá toda una vida. En principio, este ‘Strangers in the night’ estaba prevista para Melina Mercouri que no quiso cantar, dijo que no que era más para una voz de hombre.

Se le ofreció a Frank Sinatra y Sinatra dijo que era una porquería de canción, que eso no lo iba a escuchar nadie; bueno, digamos que no tuvo su día más brillante. Lo grabó y aquello fue posiblemente el número uno más grande de su vida aquellos extraños en la noche que sonaban

Extraños en la noche dos personas

Solas éramos extraños en la noche

Desde ese momento

Cuando dijimos nuestro primer hola…

Y ese dubidubidu final, lo improvisó Frank Sinatra

Letra de la canción ‘Strangers in the night’ de Frank Sinatra

Strangers in the night exchanging glances

Wondering in the night

What were the chances we'd be sharing love

Before the night was through

Something in your eyes was so inviting

Something in your smile was so exciting

Something in my heart

Told me I must have you

Strangers in the night, two lonely people

We were strangers in the night

Up to the moment

When we said our first hello

Little did we know

Love was just a glance away

A warm embracing dance away and

Ever since that night we've been together

Lovers at first sight, in love forever

It turned all right

For strangers in the night

