La canción del día de Herrera: ‘Quién fuera luna’ de Manzanita

Este jueves un homenaje a uno de los grandes porteas españoles en la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ’Quién fuera luna’ de Manzanita.

“Es la historia una canción…

José Manuel Ortega Heredia, al que conocíamos como Manzanita, un sobrino de Manolo Caracol, un gran, gran guitarrista tomó ‘Rimas y leyendas’ de Gustavo Adolfo Bécquerpara crear esta ‘Quién fuera luna’ que allá por el año 82 produjo como nadie aquel inolvidable genio de la música llamado José Luis de Carlos. Disfruten de esto.

Quien fue la luna

Quien fuera brisa

Quien fuera llanto

Quien fuera flor

Quien fuera sangre

Que de en tus venas

A ti te alimenta el corazón

Letra de la canción ‘Quién fuera luna’ de Manzanita

Siento cuando tu no estas

Morir mi corazón

Pues mi alma se alimenta solo de tu amor

Si estas lejos, quiero verte

Si estas cerca, estar contigo

Y si algo me lo impide

Es mi enemigo

No me digas adiós

Que si te vas tu

Me muero yo

No me digas que no

Y dame el rojo de tus labios

Quien fuera la luna

Quien fuera la brisa

Quien fuera llanto

Quien fuera flor

Quien fuera parte de la plegaria

Que solitaria mandas a Dios.

Siento algo en mi garganta

Que no se decir

Es una palabra fácil de pronunciar

Es algo sencillo y tierno

Algo parecido a un beso

Tiene el mismo sentimiento

Y se llama amor

Quien fuera la luna

Quien fuera la frisa

Quien fuera llanto

Quien fuera flor

Quien fuera sangre

Que de en tus venas

A ti te alimenta el corazón

Quien fuera la brisa

Quien fuera la luna

Quien fuera llanto

Quien fuera sol

Quien fuera parte de la plegaria

Que solitaria mandas a dios.

