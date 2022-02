La canción del día de Herrera: ‘No puedo quitar mis ojos de ti’ de Alba Molina

En la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘No puedo quitar mis ojos de ti’ de Alba Molina.

“Es la historia de una canción…

En el 69Mat Monro cantó en español una canción que estrenó en inglés Frankie Valli, luego Andy Williams y alguno más.

Esta es la versión que ha hecho la deliciosa Alba Molina

Letra de la canción ‘No puedo quitar mis ojos de ti’ de Alba Molina

No puedo creer que es verdad

Que tanta felicidad

Haya llegado hasta mí

Y simplemente aprendí

Que el cielo siento alcanzar

Pensando que voy a amar

Por eso no puedo así

Quitar mis ojos de ti

Tú tienes que perdonar

Mi insolencia al mirar

Toda mi culpa no es

Me he enamorado esta vez

Difícil es insistir

Sin ti no quiero vivir

Por eso no puedo así

Quitar mis ojos de ti

Te quiero mucho

Mi bien compréndelo, te quiero mucho

Con toda intensidad, te necesito

Te digo la verdad

Te quiero mucho

Y pido sin cesar que no me dejes

Hoy que ya te encontré

Pues quiero amarte

Siempre quiero amarte

No puedo creer que es verdad

Que tanta felicidad

Haya llegado hasta mí

Y simplemente aprendí

Que el cielo siento alcanzar

Pensando que voy a amar

Por eso no puedo así

Quitar mis ojos de ti

Te quiero mucho

Mi bien compréndelo, te quiero mucho

Con toda intensidad, te necesito

Te digo la verdad

Te quiero mucho

Y pido sin cesar que no me dejes

Hoy que ya te encontré

Pues quiero amarte

Siempre quiero amarte

No puedo creer que es verdad

Que tanta felicidad

Haya llegado hasta mí

Y simplemente aprendí

Que el cielo siento alcanzar

Pensando que voy a amar

Por eso no puedo así

Quitar mis ojos de ti

Quitar mis ojos de ti

