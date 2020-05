La canción del día de Herrera: ‘Annabella’ de Craig Fuller & Eric Kaz

Una bellísima balada para la canción del día de 'Herrera en COPE' con ‘Annabella’ de Craig Fuller & Eric Kaz.

“Es la historia de una canción…

Érase una vez una banda que se llamaba Pure Prairie League que capitaneaba Craig Fuller que se juntó con Eric Kaz que también había formado parte de otra y crearon una balada muy de la música de la costa oeste, para entendernos, de Estados Unidos.

La canción es una belleza, se llama 'Anabella'. El autor se pasa pidiéndole toda la canción a Anabella que le escuche y la otra se hace la sorda de pe a pa, pero es bellísima.

Anabella por favor escúchame

Está lloviendo mucho y yo te echo en falta

Anabella escúchame por favor, escúchame…

Y la otra cortándose las uñas de los pies, así van las cosas a veces en la vida…”

Letra de la canción ‘Annabella’ de Craig Fuller & Eric Kaz

Annabella, please listen

It's raining hard and I'm sure missing you

And deep inside you know

This love's so strong

I don't know what to do

Could it be the wind

That calls your name

Reminding me of the pain

Of having you so far away again

Loneliness is always hard to take

And my heart is so easy to break

'Cause I know I'm never gonna

Find another one like you

Brown eyed girl of mine

I can feel you

Deep inside my heart

And it's no surprise

Caused I loved you so

Right from the very start

Could it be the wind

That calls your name

Reminding me of the pain

Of having you so far away again

Loneliness is always hard to take

And my heart is so easy to break

'Cause I know I'm never gonna

Find another one like you

Losing you would be my ruin

Don't I try so hard to understand

The ways of that woman

Sad misfortunate undoing

I can't wait to have you back beside me once again

Oh, no

Annabella, please listen

It's raining hard and I'm sure missing you

Annabella, please listen

This love's so strong

I don't know what to do

Annabella, listen to me

Annabella, please listen to me

Annabella, won't you listen to me

Annabella, please listen to me

Annabella