"El tipo más guapo que he visto en mi vida": Carmen Lomana habla sin tapujos de su primer amor

Carmen Lomana ha atendido como cada fin de semana a las consultas de los oyentes de COPE. En este caso, María Jesús, de Santiago de Compostela, ha querido preguntarle, precisamente, por su vida, por la de Lomana. A lo que ella no ha tenido problema en contestar con toda franqueza, para hablar del que fue su primer amor.

Un primer amor y un reencuentro televisivo

"Vamos a una cosa más... íntima", le ha dicho Schlichting a una Lomana que tenía que escuchar el siguiente audio de una oyente: "Ante todo, enhorabuena por vuestro programa. Mi nombre es María Jesús. Os envío este audio desde Santiago de Compostela. Y esta pregunta en concreto es para Carmen Lomana. Me intriga... es algo de cotilleo, pero la había visto un programa de una vez de la tele. Creo que era 'Hay una cosa que te quiero decir', que le dije a Carlos Sobera y apareció un señor que vivía en Canarias, que había sido novio de ella, guapísimo, guapísimo, que creo que sería conocido en Valencia, creo que había sido actor y no sé qué pasó después. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena", ha contado María Jesús.

Lomana, entre risas, ha respondido: "Oye, qué curiosona", tras lo que ha confirmado la historia de la oyente. "Pues es verdad, es que fue una cosa muy bonita porque en ese programa podías decir que buscaran a una persona que no habías visto hace muchísimos años o que tenías intriga. Yo no sabía si ya había muerto, estaba vivo y apareció Óscar Monzón. Cuando yo tenía 17 años era el tipo más guapo que he visto en mi vida", ha confesado.

"Fíjate que cuando volvió ya con 70 a televisión, a todo el mundo le seguía pareciendo estupendo. Tengo un amigo que le llama Pucheritos porque cuando me vio empezó a llorar de la emoción de que yo me hubiera acordado de él después de tantos años. Pues fue muy bonito. ¿Y qué pasó?", ha preguntado justo antes de explicar cómo terminó todo.

Un reencuentro donde todo había cambiado

Lomana ha asegurado que ambos se fueron "a cenar y a mí personalmente se me había ido toda esa magia después de tantos años y supongo que a él igual. Yo no hice ningún esfuerzo por seguir con él, tratándome ni hablando", ha revelado en 'Fin de Semana COPE'. "Tuvo su momento. Yo me moría de pequeña con 17 años, este tío tan guapo, actor, que era mucho más culto e interesante de lo que era yo en ese momento, pues me tenía loquita completamente", ha recordado.

Schlichting, que no da puntada sin hilo, ha dicho: "Pero es curioso que gente que adoras en un determinado momento o en determinada ciudad, después vuelves a verla...", tras lo que Lomana ha seguido: "Eso del lugar... Yo me voy a Dominicana hace unos años, conozco a alguien. Oh maravilla. Tres días de amor y lujo. Pero luego vino a verme a Madrid y a mí ya no me divertía nada del tema, ni me gustaba. Tuvo su momento en Dominicana, no con la luna llena, la música sí, porque eso trascendió", ha recordado.

"Eso de Dominicana trascendió", ha confirmado Cristina.