Ángel Expósito, sobre el papel de Zapatero en campaña: "Quiero dos de los que se ha tomado"

A escasos dos días de las elecciones, Ángel Expósito, en 'El paseíllo del Tron' comentaba la aparición de Rodríguez Zapatero en la campaña electoral: "Otro protagonista de la campaña".

Zapatero apelaba que decidió participar "activamente" en la campaña para "exigir el respeto democrático a la derecha" que, según sus palabras, "no ha tenido".

Zapatero, con un papel muy activo en la campaña

El director de 'La Linterna' apunta que esta campaña ha sido muy rara: "Sánchez jugando a la petanca, Yolanda planchando, Pablo Iglesias desaparecido esperando con la escopeta cargada y ahora Zapatero". Suena de fondo en antena Bob Marley, "es el mejor fondo posible para esta campaña y para este protagonista".

Recoge las palabras que pronunció el expresidente el pasado miércoles: "Contemplaba hasta qué punto la insidia, el ataque despiadado, injusto, se volcaba a un presidente socialista honesto, decente como es Pedro Sánchez. Y dije no, esto no puede ser, me cojo la mochila, me subo a los platós de televisión, a la radio, a las plazas y a los teatros".

Expósito recalcaba: "Quiero dos de los que se ha tomado para hacer los mítines". "Menos mal que esto se acaba esta noche, si no nos extinguimos".

Zapatero está teniendo un papel muy activo en la campaña: "Ante todo soy un militante del PSOE y lo seré toda mi vida", sostuvo el expresidente del Gobierno ante cerca de un millar de personas en Valladolid, donde ha compartió mitin con el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, la líder de los socialistas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, y el secretario general del PSOE-CyL, Luis Tudanca