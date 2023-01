Expósito, sobre las memorias de Harry por lo que cuenta de su etapa como militar: "Es una vergüenza"

La clave de Ángel Expósito, en 'El paseíllo del Tron', para el día de hoy es el lío en torno al Príncipe Harry de Inglaterra desde una perspectiva bastante peligrosa. Solo ayer ha vendido casi medio millón de ejemplares del libro en el mundo entero y lo que queda, va a batir todos los récords. Hay un aspecto de lo que dijo estos días atrás que me parece tremendamente peligroso, y lo más alucinante, más allá del corazoneo y del 'Sálvame' dentro de la Familia Real, etc., y es cuando dijo que no estaba orgulloso pero que la vida es así, que había matado a 25 talibanes en Afganistán.

Recordemos que este hombre estuvo destinado con el ejército británico, a bordo de un helicóptero en 2007 -periodo de x meses- y en 2012, en dos tandas, suelen ser seis meses o menos de un año. No conozco, y mira que he hablado off the record, in situ, y entrevistando a militares, no conozco un solo soldado que se vanaglorie o que dé la cifra o que cuente como en las películas, de los enemigos muertos. No digo matados por él. Me parece de una irresponsabilidad, de una falta de ética, me parece de una vergüenza, un militar -por el tiempo que haya sido militar-, que diga los muertos/enemigos que han caído porque los ha matado él o que directamente... Me parece inaudito.

Ojo a la respuesta de tanto zumbado que hay suelto por Londres o por el Reino Unido, a los que no les hace falta ninguna excusa para atentar, después de lo que ha dicho el hijo del Rey de Inglaterra, que él solo dice ha matado a 25 talibanes. Me parece, de todo lo que ha dicho -más allá de la basura y del corazón-, lo más peligroso, lo más increíble y lo más lamentable para un militar de esta parte del mundo.