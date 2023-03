Expósito repasa las aristas del acuerdo alcanzado entre Irán y Arabia Saudí con la mediación de China

La primera clave de la semana de Ángel Expósito en 'El Paseíllo de El Tron' de Herrera en COPE es internacional: el papel de China en el pacto histórico de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabía Saudí.

Un acuerdo histórico sobre el que hay que hacer algunas consideraciones:

1.- Quizás sirva para asentar la paz en Iraq, Siria y en El Líbano, pero, ojo, y en Israel que se queda más solo que la una, ya lo estaba, imagínate ahora

2.- Irán está tras Hizbula y Hamas -movimientos terroristas de la zona-, pero es que Arabia Saudí estuvo detrás tras Al Qaeda o el Daesh, imagínatelos juntos

3.- La Guerra en Yemen, quizás empiece a terminarse esta guerra olvidada que es atroz en el Golfo

4.- China, en el nuevo orden mundial, con un Xi Jinping todopoderoso, Maho se va a quedar a la altura del betún al lado de este y autorreelegido y,

5.- Algo en común de los tres: ninguno de los tres respeta los derechos humanos

Es un nuevo orden mundial, sí, sin duda, nada tranquilizante.

Postdata: No sé si es una anécdota, pero tiene su aquel. El viernes le preguntaron a los periodistas a Joe Biden que qué le parecía el acuerdo cuando se supo la noticia y la respuesta de Biden dijo: "me parece bien todo lo que sea que Israel se lleve bien con sus vecinos árabes". No se había enterado de la pregunta ni de la noticia.