El 'detalle humano' del Papa Francisco que sorprendió a Carlos Herrera: "Le hace diferente"

Un día después de la histórica entrevista realizada por Carlos Herrera al Papa Francisco, el comunicador ha desvelado en antena algunos detalles "humanos" y "situaciones particulares" de la mediática charla que tuvo lugar en la biblioteca de la residencia de Santa Marta, donde vive el Pontífice.

"Me confesó que no vive en los aposentos apostólicos porque si lo hiciera necesitaría el tratamiento de un psiquiatra. ¿Usted sabe lo que es aquello? Eso inmenso, estoy yo solo, sí atendido por alguna religiosa o algún mayordomo que vendría de vez en cuando a despertarme o a traerme un café pero, yo prefiero vivir en Santa Marta en una pequeña habitación donde tengo un pequeño vestidor y un pequeño despachito al lado. Y está en medio de un pasillo de un pasillo donde vienen laicos y religiosos y donde duermen y me los encuentro y voy a comer al comedor, y con toda tranquilidad. Y así estoy mucho mejor”, ha contado Carlos Herrera.

El Papa tampoco es de salir, ha contado Herrera. "Yo le preguntaba: ¿pero bueno, sale a pasear por los jardines del Vaticano?” y me dice: “la verdad, no. Tengo mucho trabajo, me gusta dedicarme a la oración, al trabajo, a las audiencias, a desarrollar todos mis deberes y luego, bueno cada uno se relaja como quiere. A mí me gusta la radio, me decía".

Siempre mira los ojos y siempre procura tener alguna palabra de afecto

Es por ello que el director de 'Herrera en COPE' le regalara un pequeño aparato de radio, según ha confesado, "porque le pregunté si tenía uno en su mesita de noche y me dijo que no".

Pero Herrera ha querido compartir con su audiencia uno de esos "pequeños detalles humanos que hacen diferente" al Santo Padre y que pasó totalmente desapercibido salvo para las personas que estaban presentes. "Teníamos dos vasitos de agua muy pequeños, yo bebo mucha agua cuando hablo, constantemente. Se me acabó al agua a la tercera contestación y fue el Papa quien llamó la atención, mientras seguía hablando para que trajeran una jarra y me llenaran el vaso".

Y más "pequeñas cosas", ha continuado el comunicador. "Siempre mira los ojos y siempre procura tener alguna palabra de afecto para aquella persona, en nuestro caso, en el mío particular lo tuvo con el afecto que mostró y el respeto por la fotografía de la Virgen de la Candelaria que yo le llevé y que por cierto se quedó". Relata Herrera que al finalizar la entrevista le dijo que la imagen era para que "Su Santidad se lo llevara", y "debajo del brazo, junto con la radio, caminando, con sus pasos lentos, se fue a perderse por los pasillos de Santa Marta dejándonos una entrevista, dejándonos unas palabras que hoy resalta prácticamente toda la prensa mundial".





















