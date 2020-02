¿Saludarle o saludarlo? El profesor Vilches sigue intentanto llevarnos por el camino de lo correcto.

¿Saludarle o saludarlo?¿Cuántas lecciones más necesitaremos para abandonar nuestro pertinaz leísmo? Mira que nos cuesta…menos mal que el profesor Vilches tiene más moral que el alcoyano.

Así, brevemente, nos explica Vilches que SALUDAR significa según la RAE “dirigir a (alguien) palabras corteses” y se construye en todo el ámbito hispánico como transitivo, con las formas del CD de persona: saludarme, saludarte y saludar (lo, la) y no se dice con las formas del dativo CI: saludarmi, saludarti, saludarle. Esta es la norma culta, pero la RAE también acepta como uso bastante generalizado y admisible- que no es norma todavía- el leísmo de cortesía. Se trata del uso de le(s) en función de CD cuando el referente es un interlocutor al que se trata de usted y para evitar la ambigüedad de sentido que acarrearía el uso de los pronombres de acusativo lo(s), la(s) ya que podrían referirse a las personas presentes en la conversación como a una tercera persona no partícipe en ella: “Ande, y discúlpelo (a él), que yo enseguida le acompaño (a usted)”.

Quiero que reparen, querida fosforera, en la diferencia entre uso normal y uso admisible o aceptado. No son criterios equivalentes. Es fórmula aceptable en aquellas regiones en las que se tiene como uso habitual el leísmo, y ese no es el caso precisamente de Andalucía, sí lo es en Madrid, Castilla la Mancha, Murcia.

Después de esta contundente aclaración vamos con el primer sonido: TEXAS.

En español esa “x” ha de pronunciarse con una suave aspiración de nuestra “j”. La aparente falta de correspondencia entre grafía y pronunciación se debe a que la letra x que aparece en la forma escrita de este y otros topónimos americanos (como Oaxaca y México) conserva el valor que tenía en épocas antiguas del idioma, en las que representaba el sonido que hoy corresponde a la letra j.

No te pierdas el chiste con el que acaba el profesor y las subsiguientes explicaciones de Carlos Herrera.

