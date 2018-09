"Esto me indigna", las sevillanas que el Grupo Risa le dedica a la ministra de Justicia

Como cada viernes, el Grupo Risa ha vuelto al plató de 'Herrera en COPE' para ponerle su peculiar espejito al locutor.

En esta ocasión el grupo de cómicos conformado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco ha reparado en la tertulia política de este jueves y el misterio de qué hacía Salvador Sostres. “Sostres se ha caido”, “Sostres, ¿qué 'fas'?”, le preguntaban sin éxito ante los ruidos que se escuchaban en antena.

¿Qué estaba haciendo Sostres, matando moscas? , se preguntaba con su habitual tono misterioso "Adolfo Arjona", que ha adelantado que de la euforia que genera, muchas mujeres están bautizando a sus hijos con su nombre.

Sin duda, el cénit llegó con la presentación del nuevo 'hit' musical del Gupo Risa: “Esto me indigna”, una sevillanas dedicadas a la todavía ministra de Justicia, Dolores Delgado.

“Esto me indigna. Esto me indigna. Que nadie cuestione mi honestidad. Esto me indigna. Esto me indigna. Trocitos de audio solapados, puestos, pegados. Solapados, pegados, hay trocitos de audio. Esto me indigna”, reza la letra.

Ni Goyo González pudo librarse de la ironía de los cómicos después de que este jueves demostrara su pericia a la hora de imitar animales. Pero tampoco Pedro Duque y las dudas que suscitan su sociedad patrimonial. A decir verdad, el Grupo Risa tiene para todos. Hasta para el santoral.

Con su habitual "que cada palo aguante su vela, el Grupo Risa se ha despedido" hasta el viernes que viene, cuando volverá repartiendo estopa al espacio de Herrera.