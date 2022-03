El Grupo Risa afea a Will Smith la bofetada de los Óscar al amparo de “Un ramito de violetas”

Es jueves y toca hacer resumen del programa de ‘Herrera en COPE’ por el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco, ‘El Grupo Risa’.

Y cómo no podía ser de otra manera no han dejado títere con cabeza. Si formas parte de la familia de "Herrera en COPE" o de COPE, sin más, y eres suceptible de ser parodiado, no lo dudes, caerás en sus encantos saríticos.

'El Espejito' ha criticado a su imagen, a Carlos Herrera, por estar ausente en el programa del lunes y preferir visitar Nueva York. Así pasó que cubrieron los Óscar "abriendo el teléfono a los fósforos", decía el otro Pumares. Pero no era la única vez que la ceremonía salía este jueves, el otro Salaverri ha utilizado la melodía de "Un ramito de violetas" para afear lo más viral de la ceremonía de los grandes premios del cine, la bofetada de Will Smith al presentador de la gala y, de paso, meterse de nuevo con Herrera: "... Mientras Will daba bofetada, Carlos Herrera estaba en China Town comprando pulseras".

El otro García ha criticado y mucho a Alberto Herrera por haber heredado "lo pedor del padre", pero lo mejor de su madre y utilizaba primero el halago para terminar con el zasca: "al que llaman la roca, el hombre de hierro, el inquebrantable el hijo parece el padre, “mariquita para el dolor”.

No han pasado por alto los que se han autoinvitado para ir a pasar la Semana Santa a Sevilla como Jorge Bustos o Salvador "Postres" y el otro Peñafiel se ha felicitado de que ya hasta en la tele y en programas de mucha audiencia nombren a Victoria Frigorífica, algo de su cosecha.