Los gastos de los viajes de Sánchez y su mujer en el 'Desfibrilador de tontos' de Santi González

Inauguramos la sala de pacientes del 'Desfibrilador de tontos' de Santi González en 'Herrera en COPE' en este 2019

- José Miguel se confesaba anonadado con las 2. En Nochevieja pusieron un video de Shakira, con un rótulo que decía: “Su integración en la cultura española ya es total. Ya tiene su propio juicio por fraude fiscal”.

- Cierto. Percival Manglano insistía en la transparencia familiar del doctor Sánchez: “Los gastos de la mujer de Sánchez son secreto de Estado. Su sueldo, también. Los días que acude al trabajo, también. Devolver la dignidad al Gobierno de España era esto”.

- Rubén Múgica anotó en su cuenta de Twitter un mensaje para sus ex compañeros socialistas: “Da igual que seais o no constitucionalistas. El PSOE no tiene más proyecto que el estrictamente personal de vuestro secretario general.”

- Hermann Tertsch le administra una ración de espabilina a Pablo Iglesias, que había dicho: “Me da vergüenza como español que exista VOX”. Antes que Vox le daba vuergüenza Ciudadanos y los fachas del PP. En realidad, lo que siempre le ha dado vergüenza es España. Lo bueno es que cada vez a más españoles les da vergüenza Pablo Iglesias.

- M Gaussage dejaba en Twitter sus buenos deseos para el año que acabamos de estrenar: “Hay que ir subiendo el salario mínimo hasta que podamos viajar como la perrita de Sánchez”.