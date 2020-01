Santi González: "Sánchez ha prometido el cargo por su conciencia y honor. ¡Es un cachondo!"

Sánchez se quejó en tono risueño al Rey de los ocho meses que había costado la investidura para diez segundos. Estuvo rápido el Jefe del Estado : “Ha sido rápido, simple y sin dolor. El dolor vendrá después”. Lo único que no entiendo es que al doctor se le hiciese corto el momento de la promesa. Parmenio dejaba constancia en mi blog de que aún le sobraba tiempo: “Se destensa la situación con el primer rasgo de humor de la legislatura: Sánchez ha prometido su cargo por su conciencia y honor. Por su conciencia y honor. Este hombre es un cachondo”.

Por lo demás sigue el sanchismo desmintiendo y desmontando todo lo dicho. ¿Se acuerdan de cuando no atendía las llamadas de Torra y decía que más le valía llamar él a la Cataluña que había ignorado? Bueno, pues ahora, con Torra inhabilitado, Moncloa anuncia que el presidente va a llamar al president hoy mismo.

Acuérdense de cuando la vicepresidenta urgía la investidura y daba por hecho que mañana celebraría Sánchez su primer Consejo de Ministros. Bueno, pues ahora resulta que no, que no había prisa y se va a esperar a la semana que viene… Y la propia Carmen Calvo reconoce que no había tanta prisa, que lo que urgía era la investidura. ¿Investidura para qué? Y Carmen Calvo respondería: “Investidura para estar investido”.

También se ha envainado el doctor Fraude el tono gangsteril con que advirtió al PRC que habría represalias por su negativa a investirlo. Por cierto, Revilluca ha mejorado mis expectativas y Mazón se ha revelado como un parlamentario muy aseado. Pero frente a las amenazas de Sánchez están las necesidades del pesebre y los socialistas seguirán en el Gobierno. A ver quién se atreve a pedir la cuenta.

Y luego está la habitación del pánico que se ha descubierto en la Junta de Andalucía, con ducha de hidromasaje y un resorte oculto para abrirla. Por otra parte, el presidente del Gobierno inexistente no tiene prisa, pero su socio de Esquerra parece que sí. Si no hay mesa no hay legislatura, había amenazado Rufián para repetirlo a continuación, que él siempre lo repite todo.

Ahí están los primeros compases: Referéndum de independencia y amnistía. Y 200 preguntas sobre la represión. No es improbable que preste testimonio aquella concejal Torrecillas, la loca de las tetas y los dedos rotos. También podría comparecer el prófugo Camín que era consejero de Salud para hablar de los 900 heridos que él tenía en la cabeza aquel 1 de octubre.

Por otra parte, no todo es malo, el Tribunal de Apelación de París autorizó la extradición a España de Josu Ternera por la matanza de la casa cuartel de Zaragoza. La vista duró solo diez minutos. Su defensa ha recurrido al Tribunal Supremo.