Santi González: “Nadia Calviño ha vuelto a actualizar la ceguera ante los hechos que ya conocíamos”

El análisis de la actualidad de Santi González en 'Herrera en COPE'.

El que fuera abogado del Estado, Edmundo Bal, ha declarado este fin de semana algo extraordinario en democracia: la ministra de Justicia le ordenó que quitase los hechos del escrito de acusación contra los golpistas catalanes, presuntos, que no se me olvide el presuntos, sobre el 1 de octubre. El objetivo era rebajar la calificación penal de rebelión a sedición. En este punto también habría que meter el adverbio ‘presuntamente’ a la orden de la ministra. Quizá a la propia ministra Delgado habría que calificarla de ‘presunta’, porque la denuncia del último fichaje de Ciudadanos lleva implícita la prevaricación a los ojos de los legos como un servidor. Doctores tiene la Santa que sabrán calificarlo.

Otro asunto que será tema de conversación, -y si no lo es, debería-, es Nadia Calviño que ha vuelto a actualizar la ceguera ante los hechos que ya conocíamos desde aquel par extraordinario que formaban Zapatero y Pedro Solbes: hemos entrado con buen pie en 2019 y creceremos un 2,2%. No hay crisis en el horizonte “y menos en España”. Yo a esta mujer le tengo mucha fe: si cuando tenía 17 años fue capaz de anticipar su derecho al voto en el referéndum de la OTAN, ¿cómo no voy a aceptar que tiene una capacidad de anticipación ante el futuro? En fin, escuchen el porvenir que diagnostica el PSOE en Twitter: “¿Os imagináis cómo puede ser la próxima década si los españoles nos encargan la tarea de gobernar, de hacer una España feminista, inclusiva, del empleo de calidad, ecológica, ejemplar, científica, solidaria, emprendedora y europeísta?” Pues todo esto es lo que cuenta el doctor en su tesis, no digo más.