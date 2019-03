Santi González: “Está en juego la credibilidad institucional de la Junta Electoral y del Estado de Derecho”

El análisis de la actualidad de Santi González en 'Herrera en COPE' .

Hoy se va a reunir la Junta Electoral Central con el fin de tratar de lo que podríamos llamar ‘El asunto Torra’. Contra lo que podría parecer en primera instancia, no es el futuro de Quim Torra el que está en juego, sino la credibilidad institucional de la Junta Electoral en primer término y del Estado de Derecho en su conjunto. También la del Gobierno sanchista.

Torra ha dicho una cosa y la contraria y no ha hecho ninguna de las dos. Sigue sin retirar los lazos amarillos, pero también burla a los más empecinados de los suyos al cambiar los lazos por frutas amarillas ¡y por ovejas! Pero dónde habrá visto este tío una oveja amarilla salvo al mirarse en el espejo.

Este sujeto no tiene nada que decir, por lo visto, de la caída de las inversiones extranjeras en Cataluña durante el año pasado (un 11%), mientras en Madrid aumentaba en un 125%.

Por lo demás, en el juicio ante el Supremo se testificó ayer que Torra fue una de las once personas que entraba y salía de la nave en la que se guardaban diez millones de papeletas para el referéndum ilegal. O sea, que ya se le puede llamar golpista como a sus cómplices del banquillo. Presunto, claro.

Otro asunto que es la comidilla es la propuesta de Abascal sobre las armas. Un problema de Abascal es que no sé si tiene claros los criterios para distinguir las ideas de las ocurrencias. Se le ha criticado de manera unánime. Hasta Monedero, que ya no debe guardar memoria del derecho a tener armas que para Pablo Iglesias era la esencia de la democracia. Quien sí debía de acordarse era Arcadi Espada, en lo de Ana Rosa: "Es un indigente intelectual y un pobre hombre.El problema de Pablo Iglesias es que no tiene ni idea… ¡No sabe de nada!"