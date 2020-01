Santi González: "Sánchez ha prometido el cargo por su conciencia y honor. ¡Es un cachondo!"

Sánchez se quejó en tono risueño al Rey de los ocho meses que había costado la investidura para diez segundos. Estuvo rápido el Jefe del Estado : “Ha sido rápido, simple y sin dolor. El dolor vendrá después”. Lo único que no entiendo es que al doctor se le hiciese corto el momento de la promesa. Parmenio dejaba constancia en mi blog de que aún le sobraba tiempo: “Se destensa la situación con el primer rasgo de humor de la legislatura: Sánchez ha prometido su cargo por su conciencia y honor. Por su conciencia y honor. Este hombre es un cachondo”.

Por lo demás sigue el sanchismo desmintiendo y desmontando todo lo dicho. ¿Se acuerdan de cuando no atendía las llamadas de Torra y decía que más le valía llamar él a la Cataluña que había ignorado? Bueno, pues ahora, con Torra inhabilitado, Moncloa anuncia que el presidente va a llamar al president hoy mismo.

Acuérdense de cuando la vicepresidenta urgía la investidura y daba por hecho que mañana celebraría Sánchez su primer Consejo de Ministros. Bueno, pues ahora resulta que no, que no había prisa y se va a esperar a la semana que viene… Y la propia Carmen Calvo reconoce que no había tanta prisa, que lo que urgía era la investidura. ¿Investidura para qué? Y Carmen Calvo respondería: “Investidura para estar investido”.