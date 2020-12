Juanma Castaño: "Lo más importante, de manera increíble, el Madrid presentó superávit en el año 2020"

Audio

Florentino Pérez tuvo ayer asamblea de socios del Real Madrid. Lo más importante, de manera increíble, el Madrid presentó superávit en el año 2020, superávit 313.000 € y también importante: 300 millones de euros menos de presupuesto respecto a lo que se estaba planeando en un principio evidentemente, la covid-19 se lo ha cargado absolutamente todo.

Florentino dice que así no se puede continuar, que el modelo no es sostenible y por tanto apuesta por la Superliga, no la nombró, pero apuesta por la Superliga Europea, una liga con los grandes de Europa que dejaría en un espacio muy reducido a la liga española.

En este acto quedó claro el enfrentamiento con Tebas, dijo que el bar siempre perjudica al Madrid y criticó incluso las retransmisiones televisivas, dijo que los realizadores no ponen las imágenes y las repeticiones convenientes, incluso los comentaristas no favorecen al Madrid. Florentino on fire.