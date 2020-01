Juanma Castaño: "Es increíble que Tebas, el presidente de La Liga, no se hable con Florentino Pérez"

Ayer estuvo Tebas, el presidente de La Liga, Javier Tebas en el estudio de 'El Partidazo de COPE' y desveló que lleva dos años sin hablarse con Florentino Pérez, con el presidente del Real Madrid. Dos años en los que el jefe de La Liga, el presidente de La Liga, no habla con uno de los clubes que son motor de la competición. Es absolutamente increíble. La razón, dice, que Florentino quiere llevarse al Real Madrid de La Liga para jugar la Superliga Europea. Así que, no tiene pinta de que en este mandato recién iniciado para Tebas vaya a haber una solución para su relación con Florentino Pérez. Dijo, además, el presidente Tebas, que él nunca se llevará un partido de competición a un país como Arabia Saudí. Todo en referencia a Rubiales, presidente de la Federación, su eterno enemigo, por haber llevado allí la Supercopa. Y no se mojó sobre Casillas o Rajoy, para ser presidentes contra Rubiales. Los dos le gustan, pero no elige.