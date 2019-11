Castaño: "Gestión y comunicación de la Federación aparte, la vuelta de Luis Enrique es una gran noticia"

La Cadena COPE dinamitó ayer la actualidad de la Selección Española cuando informó en La Linterna de que Luis Enrique va a ser el seleccionador español de la próxima Eurocopa en junio del año 2020. Jugaba España en el Metropolitano, ganó 5-0 a Rumanía y después del partido Robert Moreno, seleccionador, decidió no hacer ningún tipo de declaraciones y no acudir a la sala de prensa, Todo, insisto, por la noticia que había dado la Cadena COPE. Hoy Luis Rubiales, el presidente, ofrece una rueda de prensa para confirmar esta noticia y seguramente para confirmar el nombramiento de Luis Enrique, que vuelve después de una desgracia personal tremenda. Hay muchas opiniones sobre cómo ha gestionado el asunto la Federación Española de Fútbol, pero en el fondo esta es una gran noticia: una persona que ha pasado por una desgracia personal enorme vuelve a trabajar y lo hace en el sitio donde debió estar durante todos estos meses. Así que no nos impida ver la gestión de comunicación y con Robert Moreno de la Federación la buena noticia que es que Luis Enrique vuelve a trabajar.