"El Atleti es el gran triunfador: ya está metido en la pelea"

¿Qué tal Carlos? Buenos días:

No ocurría desde enero del año 2015. Un hecho que no es un eclipse, es sencillamente que en Primera coincidiera una derrota del Madrid y del Barça.

ESCUCHA EL COMENTARIO DE JUANMA CASTAÑO EN 'HERRERA EN COPE' AQUÍ

Primero cayó el Barça en Leganés en un partido lamentable del equipo de Valverde, que además no ofreció ninguna explicación convincente en la sala de prensa. Y después el Real Madrid: 45 minutos de bochorno en el Sánchez Pizjuán., un campo donde el Real Madrid sabe que no puede salir a medio gas porque si no acaba perdiendo el partido. 3-0 le metió el Sevilla días antes de recibir en el Bernabéu al Atlético de Madrid.

Sin duda, el Atleti de Simeone es el gran triunfador de los últimos días: ya está metido en la pelea a solo dos puntos de Madrid y Barça.