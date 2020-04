Juanma Castaño: "Los tests de coronavirus llegarán antes a los jugadores que a muchos sanitarios o pacientes"

El día 28 de abril los jugadores de Primera y Segunda División se someterán a los tests para saber si tienen o no coronavirus. Medida importante de LaLiga y socialmente contestada porque evidentemente llegarán antes los tests a los futbolistas que a muchos sanitarios o pacientes que los necesitan. Lógicamente, la gente se puede cabrear con los futbolistas, pero el cabreo no debe ser con quien ha conseguido los tests, sino con quien no los ha conseguido para quienes realmente los necesitan.