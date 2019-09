Juanma Castaño: "No hay duda, Rafa Nadal es el deportista español más grande"

Inolvidable. No hay otra palabra para definir lo que vivimos hace tan sólo unas horas en la pista central del US Open, con una final de Rafa Nadal ante Medvedev que ha sido realmente inolvidable. No sabemos si está a la altura de la mítica del año 2008 en Wimbledon contra Federer, pero desde luego ha sido la final más dura de los últimos tiempos para Rafa Nadal. Casi cinco horas de partido.

Pasó por todas las circunstancias. Lo tuvo en su mano. Lo tuvo muy fácil después de ganar dos sets a cero en el principio del partido. Pero después se le complicó el encuentro y tuvo que remar hasta la última bola para llevarse el US Open. ¡Enhorabuena Nadal! 19 Grand Slams. Se pone a uno de Federer que tiene 20. Djokovic, 16. Impresionante... No hay duda, Rafa Nadal es el deportista español más grande.