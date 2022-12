‘Crónicas perplejas’, a Dominique Lapierre: “Tenemos que aprender a vivir en la sonrisa de los demás”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas Perplejas’.

“Se tienen menos necesidades cuanto más se sienten las ajenas”, escribió Doris Lessing. La esperanza es una construcción lenta. No existen los héroes, no existe la felicidad instantánea, no hay salvadores ni salvados: la solidaridad exige su tiempo, su honestidad y sus silencios. La muerte de Dominique Lapierre, autor de ‘La Ciudad de la Alegría’, me hizo recordar la labor de Vicente Ferrer.

A ambos, la India les cambió la vida. Recorrieron sus suburbios, conocieron a los dalit, hombres y mujeres sin casta, y vivieron la pobreza. Las carencias ajenas dieron sentido a sus palabras y sus obras. Con humildad, y constancia, quisieron revertir las injusticias y aliviar el dolor de los otros, de los olvidados. “La solidaridad es la ternura de los pueblos”, que escribió Gioconda Belli. O cómo, ayudando a los demás, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Dar sin esperar nada a cambio debería ser el motor de nuestras existencias.

Vivimos tiempos pueriles y egoístas. Todo es relativo. Nos creemos en posesión de la verdad. Apagamos los informativos para que el mundo no nos conmueva. Avanzamos por los días con ostentación, con urgencia, y profundamente solos. El mundo ha perdido una parte importante de sí mismo: la generosidad. Nadie renuncia a sus privilegios. Nadie sabe qué sucede un poco más allá de su nariz. Los ricos cada vez son más ricos y los pobres son tan pobres que ya no tienen ni voz. Su único patrimonio es el silencio. No vengo aquí a reñir a nadie. Ya somos adultos. Que cada cual viva como quiera vivir. Pero haríamos bien en leer y escuchar a quien conoció y trató a quienes no tienen nada. Haríamos bien en escarbar en nuestro corazón buscando algo de justicia.

Nunca seremos conscientes de lo que tenemos sin saber cómo viven a los que el mundo no les dejó ningún legado. Hoy, por Lapierre, por Ferrer, y por tantos que se desvivieron por los demás, dediquemos un rato a pensar en quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Tenemos que aprender a vivir en la sonrisa de los demás. Ya sabemos que la Tierra gira, pero, además, deberíamos aspirar a darle un sentido. Todo está en nuestras manos.