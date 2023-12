En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Tenía un amigo que decía que en la cesta de Navidad que le daba la empresa le sobraban turrones y echaba en falta algo más de empatía por parte de su jefe. Quizá tuviera razón. A veces las cosas importantes no son las materiales, sino las del ánimo.

La cesta de Navidad de los autónomos es una carpetilla llena de facturas y el susto del IVA.

Pero bueno. Hay jefes mejores y peores, igual que hay trabajadores buenos, malos y regulares, pero la cesta navideña es algo que no debería perderse. Con su salchichón, su pacharán, y sus bomboncitos de licor. Eso que no se quede atrás, por favor. Eso que no lo devore la modernidad. Su buen mimbre, su plástico recubriéndolo todo, y el lazo gordo arriba. Menos futbolines en las oficinas, menos coworkings y más morcón de Los Pedroches.

Yo, desde que soy autónomo, echo de menos aquellos jamones que nos regalaba Rafael o el buen vino que siempre me traía Anabel por estas fechas. Rafael y Anabel fueron jefes míos. Luego la vida cogió sus propios caminos y ahora, en estos días, como mucho, espero unas bonitas palabras por Whatsapp. Veinte christmas y cero quesos. Es lo que hay. La cesta de los autónomos, seguro que muchos me entenderán, es una carpetilla llena de facturas y el susto del IVA.

Yo sólo espero, trabajadores que me escucháis, que en vuestra cesta haya un buen ambiente en el curro. Que bastantes horas echáis allí. Que haya mucho cariño. Agradecimiento por vuestro esfuerzo diario. Y la posibilidad de seguir trabajando durante mucho tiempo más.

La cesta no es un regalo, es un reconocimiento a vuestro día a día. La cesta os la merecéis por vuestros madrugones, por vuestro entusiasmo y por vuestra labor. Así que brindad… brindad con ese vino que os regalan, ese vino que es sólo el fruto de vuestra valía.